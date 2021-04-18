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Общество18 апреля 2021 14:31

В Саранске введен особый противопожарный режим

Он будет действовать до 31 мая
Анна ЧЕРНАЯ
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В этот период времени на территории городского округа запрещено разводить костры и сжигать мусор рядом с постройками, которые могут воспламениться. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Гражданам за разведение огня грозит штраф до четырех тысяч рублей, должностным лицам – до 30-ти, юридическим - до 300.

С 13 апреля, по поручению мэра Петра Тултаева, на территории округа проводятся профилактические рейды с участием сотрудников администрации Саранска, правоохранительных органов и МЧС. Они напоминают населениях о правилах пожарной безопасности и просят соблюдать их.