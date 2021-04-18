До 10 лет грозит мошенникам: со счета пенсионера из Пензы они списали более 1, 6 млн. рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В апреле 2021 года в отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе обратился местный житель 1938 года рождения. Ему позвонил неизвестный, представившийся специалистом центрального офиса банка. Незнакомец сообщил, что произошла попытка закрытия расчетного счета собеседника. Чтобы предотвратить незаконные операции, предложил перевести все имеющиеся средства на один счет.

Пожилой человек поверил на слово. Следуя инструкциям незнакомца, мужчина оформил карту другого банка и перечислил на нее денежные средства в размере более 1 600 000 рублей. Затем он продиктовал неизвестному лицу реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в смс-сообщениях. А на следующий день обнаружил, что с его новой банковской карты были списаны денежные средства. Пенсионер обратился за помощью в банк, где ему пояснили, что по его счёту произошло несколько списаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.