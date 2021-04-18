В Пензенской области при пожаре погибли трое

Фото: Пресс-служба СК СК РФ по Пензенской области

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 24 часу 17 апреля 2021 года в двухквартирном доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй – женщины 1942 года рождения.

В настоящее время следователями с участием сотрудников подразделения МЧС проводится осмотр места происшествия. Причина пожара устанавливается в ходе проведения доследственной проверки. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.