В Пензе беспилотники помогают выявлять поджигателей травы

Пресс-служба администрации Пензы
Рост числа пожаров стал прямым следствием установившейся теплой погоды в регионе.
Администрация Пензы и управление по делам ГОЧС города поблагодарили главное управлению МЧС России по Пензенской области за помощь в организации мониторинга пожароопасных районов с помощью квадрокоптера.
Мониторинг, проводимый специалистами управления по делам ГОЧС г. Пензы в микрорайоне «Заря» с помощью беспилотника, позволяет в пожароопасный период препятствовать распространению огня.
Также в целях предупреждения пожаров в Пензе продолжается опашка территорий. В настоящее время обновлено уже 12 километров минерализованных полос.