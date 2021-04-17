Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского снова станет самостоятельным учреждением

Обучать пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов при пензенском отделении Русского музыкального общества стали в сентябре 1882 года. В 1918 году музыкальные классы были переименованы в Народную консерваторию. Позже название менялось еще несколько раз, а само учреждение стало училищем, которому в 2002 году присвоили имя дирижера и композитора Александра Архангельского. В 2013 году учреждение объединили с пензенским колледжем культуры и искусств.

Сегодня врио губернатора области Олег Мельниченко принял решение о воссоздании музыкального колледжа. Учреждение приступит к работе в новом статусе с 1 сентября.