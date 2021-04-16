В Пензе на музыкальный урок школьники отправились в Органный зал

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

От гармошки, домры и гитары до народной флейты, балалайки и волынки - историю создания музыкальных инструментов и, конечно же, их звучание узнали юные зрители на уроке в Органном зале филармонии, где завершили путешествие в мир музыки финальные аккорда органа.

С познавательной концертной программой для ребят выступили ансамбль русской этнической музыки «Миряне» (руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Елена Пыкова), руководитель ансамбля русских народных инструментов «Губернiя», Заслуженный работник культуры Пензенской области Эдуард Пятунин (домра) и артист ансамбля Виктор Климов (волынка), руководитель творческого коллектива «Экспромт», Заслуженная артистка России Людмила Лузгина (гитара) и артистка ансамбля Ирина Федотова (скрипка), солист «Пензаконцерта» Иван Нивин (электробалалайка).

Послушали школьники и то, как звучит пензенский орган. Софья Семьянова исполнила известные произведения, написанные для этого музыкального инструмента.