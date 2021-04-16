Общежития в Пензе: студенты трезвы, наркотиков не выявлено

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Были осмотрены места общего пользования на предмет наличия психоактивных веществ, а также визуальный осмотр самих студентов на предмет нахождения их в состоянии опьянения. Фактов хранения и употребления наркотических средств и психотропных веществ в комнатах отдыха и других помещениях студенческих общежитий не выявлено. Полицейские рассказали студентам о последствиях употребления психоактивных веществ, об административной и уголовной ответственности.

На территории каждого общежития размещены памятки о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также номер телефона доверия. Полицейскими проведены беседы с сотрудниками, обеспечивающими охрану данных объектов, отмечена бдительность охранников по отношению к посетителям.