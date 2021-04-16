Водители, улыбайтесь, вас снимают: в Мордовии восстанавливается система фотовидеофиксации

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике

За три месяца 2021 года на основании фотоматериалов, поступивших с комплексов фотовидеофиксации, возбуждено в 9,5 раз больше дел об административных правонарушениях, чем за аналогичный период прошлого года. Наложено штрафов на общую сумму свыше 27 млн. рублей. Многие водители оплачивают их с 50% скидкой в 20-дневный срок со дня вынесения постановления.

В полном размере оплачиваются штрафы в случае привлечения к административной ответственности по ч.ч. 6 и 7 ст.12.9, ч.3 ст.12.12, ч.5 ст.12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (http://www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов» предусмотрена возможность получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на конкретном транспортном средстве на всей территории РФ, штраф за которые не был уплачен.