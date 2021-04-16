В Пензенской области руководитель регионального УФНС заключен по домашний арест

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, обвиняемый не принял мер к проведению налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн рублей и пени – около 20 млн рублей. В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями.

Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет УФСБ России по Пензенской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств должностного преступления.