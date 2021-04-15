В Пензе мужчина снял украшения со спящей женщины

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе был установлен ранее судимый пензенец 1999 года рождения, подозреваемый в совершении кражи. Оперативники выяснили, что данный гражданин, находился в гостях у своих знакомых, где в ходе совместного распития спиртных напитков похитил 3 кольца и серьги из желтого металла, принадлежащие женщине 1978 года рождения. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что снял ювелирные украшения с потерпевшей, пока та спала. Похищенное имущество было изъято.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.