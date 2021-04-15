В Пензе состоится конкурс исполнителей на народных инструментах «Россия молодая»

В этом году участниками конкурса-фестиваля станут более 300 музыкантов из 50 городов, в связи с чем мероприятие будет проходить несколько дней – с 16 по 18 апреля. Оценивать творчество музыкантов будут Народный артист РФ Александр Цыганков, единственный в нашей стране музыкант, играющий на контрабас-балалайке Михаил Дзюзде, Заслуженный артист Пензенской области Александр Ивлиев и другие.

Завтра в 19:00 в большом зале Центра культуры и досуга состоится концерт-открытие фестиваля, в ходе которого выступят члены жюри.

В остальные дни конкурса пройдут прослушивания участников и мастер-классы экспертов. Итоги будут подведены 18 апреля.