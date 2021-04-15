Количество акционеров ВТБ увеличилось более чем вдвое

Количество акционеров ВТБ за период с января 2020 года по март 2021 года увеличилось на 123% и по состоянию на 1 марта 2021 года составило 357,3 тысячи, в том числе 356,3 тысячи частных инвесторов. В настоящее время акционерам-физическим лицам принадлежит 5,5% от всех выпущенных обыкновенных акций.

Средний возраст розничного акционера ВТБ составляет 42 года по сравнению с 50 годами в 2018 году, более трети розничных акционеров – женщины. Динамика структуры акционеров показывает рост количества акционеров в региональных центрах и снижение концентрации инвесторов в столичном регионе. 25% акционеров-физических лиц проживают в Московском регионе, затем следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (9,5%), а также Краснодарский край (3,4%).

В Пензенской области ВТБ отмечает значительную динамику роста. С начала 2020 года число держателей акций ВТБ в регионе выросло более чем в 2 раза и сегодня составляет 2014 частных инвесторов. Средний размер пакета акций в Пензенской области составляет 1,1 млн штук.

Дмитрий Пьянов, член правления банка ВТБ, отметил: «На фоне большого интереса частных акционеров к фондовому рынку мы считаем существенный рост нашей розничной акционерной базы важным свидетельством актуальности и привлекательности инвестиционной истории ВТБ. Традиционно мы проводим большую работу по взаимодействию с розничными акционерами, что является важным элементом инициатив в области ESG. Мы уверены, что улучшение финансовых показателей в 2021 году будет способствовать дальнейшему росту популярности акций ВТБ среди розничных инвесторов».