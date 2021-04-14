В Пензе мужчина оформил кредит на умершего отца в его личном кабинете в банке

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе установили личность предприимчивого местного жителя 1959 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания о том, что в личном кабинете своего умершего отца оформил от его имени кредит на 215 тысяч рублей. Попытка с помощью банковской карты родителя обналичить 215 тысяч рублей не удалась - операция была отклонена банком

В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.