«Настоящий полковник» больше не работает в госавтоинспекции Мордовии

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Своим алкотестером мужчина создавал видимость обнаружения у водителей наличия алкогольного опьянения, а за не составление протокола об административном правонарушении получал деньги.

Собранные Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району, признанному виновным в мошенничестве.

В апреле-мае 2019 года сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, в салоне патрульного автомобиля применял в отношении остановленных водителей алкотестер, не включенный в Государственный реестр средств измерений. Затем создавал видимость обнаружения у водителей наличия алкогольного опьянения и за не составление протокола об административном правонарушении получал денежные средства от 3 до 10 тысяч рублей. Всего за указанный период времени им было остановлено четыре автотранспортных средства из разных регионов России и получены денежные средства в сумме 24 тысячи рублей. После получения денежных средств мужчина предоставлял водителям возможность дальнейшего движения.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников собственной безопасности МВД по региону.

В ходе следствия мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением звания «полковник полиции».

Приговор суда в законную силу не вступил.