В Пензе продолжается строительство домов для переселенцев из аварийного жилья

Строительство идет полным ходом: работы планируется завершить в этом году. После регистрации квартир 186 из них будут переданы переселенцам из аварийного жилья.

В начале апреля Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перечислил в бюджет Пензенской области более 70 миллионов рублей. Эти средства, в том числе, пойдут и на завершение строительства этих домов.

Расселение аварийных зданий, признанных таковыми до 1 января 2017 года, ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на ее реализацию выделяются по национальному проекту «Жилье и городская среда».