Квас на улицах Пензы начнут продавать с 20 апреля

В пензенской администрации ведется активная подготовка к летней торговле. 21 апреля состоится аукцион на размещение палаток для торговли арбузами, дынями и другими фруктами, овощами и ягодами. Планируется, что точки будут открыты по 74 адресам. Работать палатки будут с 1 мая по 30 октября.

Помимо этого, летом в Пензе будут работать 76 точек по продаже кваса. Приобрести этот напиток на разлив горожане смогу с 20 апреля по 20 сентября.

19 киосков с мороженым начнут работу 1 мая и будут открыты до 30 сентября.