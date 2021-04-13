Валерий Лидин находится с рабочим визитом в Мордовии

Пензенские парламентарии ознакомятся с опытом республики в борьбе с коронавирусом, а также обменяются мнениями с другими законодателями по поводу мер господдержки в сфере производительности труда.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в федеральный закон «О недрах» и план работы Ассоциации на 2021 год. Модератором заседания выступает координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В обсуждении также примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и врио главы Мордовии Артем Здунов.