Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 15:32

Валерий Лидин находится с рабочим визитом в Мордовии

Сегодня в Саранске проходит заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Пензенские парламентарии ознакомятся с опытом республики в борьбе с коронавирусом, а также обменяются мнениями с другими законодателями по поводу мер господдержки в сфере производительности труда.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в федеральный закон «О недрах» и план работы Ассоциации на 2021 год. Модератором заседания выступает координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В обсуждении также примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и врио главы Мордовии Артем Здунов.