Первые смены в детских лагерях в Пензенской области стартуют 1-2 июня

Сегодня в Пензе состоялось заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. Этим летом в области свои двери распахнут 350 лагерей. 315 из них - учреждения с дневным пребыванием, 13 - загородных, 20 - трудовых и два - санаторных. Планируется, что в них отдохнуть более 40 тысяч детей. Первые смены начнутся уже в начале июня.

Как было отмечено в ходе совещаний, в рамках Года культурного и духовного наследия Пензенской области, в лагерях организуют тематические мероприятия и мастер-классы.