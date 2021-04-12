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Политика12 апреля 2021 14:25

Илья Галкин назначен врио заместителя главы пензенского Минсельхоза

О новых кадровых изменениях сегодня в ходе совещания в региональном правительстве рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
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Илья Галкин был назначен на должность врио заместителя министра – начальника управления природных ресурсов и экологии. Напоминаем вам, что ранее произошли изменения и в руководстве ведомства: обязанности министра возложили на Игоря Чернышова, а занимавший эту должность до этого Александр Москвин был отстранен от работы. В самом министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования организовали проверку.

Сегодня Олег Мельниченко попросил Илью Владимировича подключиться к ней и проанализировать текущую ситуацию в ведомстве.

Также свои должности сегодня освободили руководители областного агропромышленного холдинга, газоэнергетической компании и объединения пензенских автовокзалов.