В Пензе установлены трое жуликоватых ремонтников пластиковых окон

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе обратилась местная жительница - к ней домой приходили неизвестные, назвавшиеся работниками организации, осуществляющей ремонт и диагностику пластиковых окон. Полицейские выяснили, что данные мужчины действовали группой лиц. Путем обмана они создавали видимые повреждения или неисправности пластиковых окон и балконов. А затем предлагали пожилым пензенцам ремонт. Таким образом, злоумышленники завладели денежными средствами на общую сумму более 66 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пензенской области была установлена преступная группа в количестве трех человек. Мужчины дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.