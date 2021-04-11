Житель Пензенской области признал вину в легализации средств, полученных преступным путем

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Следственным отделом ОМВД России по г. Кузнецку Пензенской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации денежных средств, приобретенных преступным путем генеральным директором одной из строительных фирм г. Кузнецка.

Следствием установлено, что молодой человек в декабре 2020 года получил от двух организаций, зарегистрированных на территории г. Москвы и Московской области, денежные средства за выполнение строительных работ по возведению опор моста, расположенного на территории Московской области.

Изначально у обвиняемого не было намерений исполнить свои обязательства перед заказчиками. После поступления денежных средств на расчетный счет его фирмы, кузнечанин с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, перевел часть суммы на расчетный счет общественной молодежной организации г. Кузнецка, вице-президентом которой он является. Под видом оплаты членских взносов, оказания спонсорской помощи он снял более двух миллионов рублей, которые потратил на личные нужды. Данная сумма была использована мужчиной для приобретения одежды, продуктов питания, проживания в гостиницах, оплаты дорожных расходов.

После невыполнения обязательств, фирма-заказчик в конце декабря 2020 года обратилась в полицию.

Обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре г. Кузнецка для утверждения обвинительного заключения.