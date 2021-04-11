В Пензенской области мошенница оформила кредит по паспорту пенсионерки

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции Тамалинского района установили жительницу села Константиновки 1991 года рождения. Ранее, работая администратором у ИП, будущая мошенница оформляла пожилой женщине установку пластиковых окон в кредит. Полученными данными паспорта позже и воспользовалась в отделении банка при оформлении на имя пенсионерки кредита в размере 77 000 рублей.

Пластиковые окна пенсионерке были установлены, и женщина вовремя делала платежи. К удивлению сельской жительницы, ей позвонили из другого банка и сообщили об имеющейся задолженности.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.