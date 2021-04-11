19-летний житель Саранска оштрафован за публичную демонстрацию нацистской символики

Как выяснили оперативники, один из пользователей социальной сети «Вконтакте» разместил на своей странице четыре публикации с изображением нацистской символики. При этом доступ к записям имел неограниченный круг лиц.

Полицейские установили личность распространителя запрещенных публикаций. Им оказался 19-летний житель Саранска.

В отношении молодого человека были составлены четыре административных протокола по ст. 20.3 КоАП РФ. По решению суда он признан виновным в совершении правонарушений. Ему назначено наказание в виде штрафов в размере по 1 тысяче рублей соответственно.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.