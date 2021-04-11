Артём Здунов сыграл в футбол за сборную Мордовии

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Команду Мордовии возглавил врио Главы республики Артём Здунов, также в нее вошли легендарные футболисты Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

Футбольный клуб «Амкал» основал в 2018 году блогер Герман Попков.

В Саранске в субботу погода преподнесла игрокам и зрителям неприятный сюрприз - чуть больше пяти градусов тепла, проливной дождь.

Основное время завершилось со счетом 6:6. Первый гол в ворота соперников на 6-й минуте забил Артём Здунов. Также он реализовал пенальти в дополнительное время, однако гости были точнее - 8:10 в пользу «Амкала».