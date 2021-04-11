В Саранске в гости к мужчине пришли двое знакомых

Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 2 апреля к мужчине в гости пришли двое знакомых. Во время застолья произошел конфликт: хозяин жилища приревновал подругу к одному из мужчин – поочередно удары ножом получили оба гостя

На улице один из пострадавших почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу. Проведенная экспертиза установила, что его здоровью причинен тяжкий вред. Степень вреда, причиненного здоровью второго потерпевшего, устанавливается.

Подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину мужчина отрицает, ссылаясь на частичную потерю памяти в связи с сильной степенью алкогольного опьянения.