44-летний житель Мордовии подозревается в убийстве супруги

Ардатовский межрайонный следственный отдел СУ СК по РМ возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Атяшево.

По информации пресс-службы ведомства, в ночь на 10 апреля между мужчиной и его 43-летней женой вспыхнула ссора, в ходе которой он схватился за нож и несколько раз ударил им женщину. Пострадавшая скончалась на месте. 18-летний сын пары в этот момент был дома. Он же и сообщил о случившемся в полицию.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли улики. Расследование уголовного дела продолжается.