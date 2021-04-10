В Саранске заключен под стражу 22-летний молодой человек

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В отношении 22-летнего жителя поселка Ялга СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»

5 апреля в дежурную часть ОП№4 УМВД России по го Саранск поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по проспекту 60 лет Октября тела 55-летнего мужчины.

По предварительным данным, инцидент произошел 2 апреля в Саранске в квартире потерпевшего, где он проживал совместно с 50-летней гражданской супругой. Конфликт возник во время застолья причиной, со слов подозреваемого, стало словесное оскорбление его матери. Разозлившись на обидчика, он взял киянку и нанес ему множественные удары по различным частям тела. После этого молодой человек ушел, оставив свою мать в квартире с пострадавшим, который через некоторое время от полученных травм скончался. О случившемся спустя несколько дней женщина рассказала своей знакомой, которая сообщила о данном факте в полицию. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан оперативниками в доме его знакомой.

В отношении 22-летнего жителя поселка Ялга СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.