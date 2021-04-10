В Пензе на улицах и в скверах горожане убирают мусор, ворошат залежалый снег

Пресс-служба администрации Пензы

С привлечением специализированной техники УБО осуществлялся сбор и вывоз несанкционированных навалов мусора по ул. Экспериментальная,3, Электрический проезд, 10, 3-й проезд Бурмистрова, 1, Гоголя, 81, Вадинская,6.

Силами администрации Первомайского района совместно с работниками Финансового Управления, Социального Управления города Пензы и Правового Управления города Пензы проведена работы по санитарной очистке территорий от бытового мусора и ликвидации визуальной нерекламной информации с мест, не предназначенных для размещения объявлений по улицам, Окружная, 3-й проезд Бурмистрова, Кривозерье, Калинина. В рамках санитарной пятницы выполнялись работы по рыхлению снега и уборке бытового мусора на прилегающих территориях к Олимпийской аллее- по улице Лермонтова, Маршала Крылова.

Управляющими компаниями наводился порядок на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов. Организовали санитарную уборку около своих домов жители частного сектора в микрорайонах «Терновка», «Междуречье».

Продолжены работы по наведению чистоты и порядка работниками МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».