В Мордовии избрана мера пресечения бывшему и.о. министра лесного и охотничьего хозяйства

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Судом удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему исполняющему обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.

Следственными органами мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (мошенничество и получение взятки).

Как сообщалось ранее, в 2019-2020 гг. и.о. министра вместе с представителями ООО «АвтоСтрой» похитили бюджетные денежные средства в размере более 3,6 млн. рублей в рамках государственного контракта по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Кроме того, в 2020 году региональный министр получил взятку от представителей этой же организации в виде оказания услуг имущественного характера на сумму более 190 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.