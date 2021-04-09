Мама юного пензенского шахматиста поблагодарила депутата Владимира Вдонина

С 26 марта по 2 апреля в Тульской области проходили XXIX Всероссийские соревнования по шахматам и шашкам для детей с повреждением опорно-двигательного аппарата «Аленький цветочек». Ранее пензенская организация инвалидов-спортсменов «Поволжье» обратились к депутату Законодательного Собрания Владимиру Вдонину с просьбой оказать содействие в организации поездки областной сборной на эти состязания. Народный избранник выделил необходимые средства.

Людмила Лукина, мама спортсмена Саши Лукина, поблагодарила парламентария в письме. По словам женщины, поездка на турнир стала для мальчика окном в реальную жизнь: из-за проблем со здоровьем юный шахматист учится на дому и потому не имеет возможности контактировать с ровесниками. «Благодаря этой поездке на соревнования он узнал, как здорово находиться в коллективе сверстников, не обращал внимания на свои недуги и, главное, наконец-то играл с реальными шахматистами и шашистами, а не дома с компьютером», - отметила в письме Людмила.