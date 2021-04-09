Пензенец, избивший приятеля до смерти, был заключен под стражу

По данным следствия, днем 5 апреля двое жителей Пензы распивали спиртное в квартире одного из них. Между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин жилища повалил гостя на пол и начал бить по голове, пока тот не перестал двигаться. После этого мужчина перенес приятеля на диван. На следующее утро, подумав, что его знакомый спит, хозяин квартиры ушел из дома. Вернувшись и заметив, что друг все еще лежит на диване, он вызвал скорую. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

Экспертиза показала, что пострадавший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Житель Пензы 1983 года рождения был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается.