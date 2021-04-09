В Пензенской области названы лучшие промышленные предприятия

Фото предоставлено министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

Среди лучших АО «Радиозавод», АО «Белинсксельмаш»,ООО «Маякпринт»,ООО «Биокор».

Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области поздравило победителей и призеров конкурса. Церемония награждения состоится 12 июня, в День России. В торжественной обстановке руководителям и передовикам предприятий будут вручены свидетельства о занесении в Галерею почёта и славы Пензенской области, а также переходящие кубки за 1 место и дипломы.