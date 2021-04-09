Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 апреля 2021 11:40

В Пензенской области названы лучшие промышленные предприятия

По итогам конкурса 2020 года определены победители в номинациях «Оборонная промышленность и приборостроение», «Машиностроение и металлообработка», «Целлюлозно-бумажная и дерево-обрабатывающая промышленность и других
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

Фото предоставлено министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

Среди лучших АО «Радиозавод», АО «Белинсксельмаш»,ООО «Маякпринт»,ООО «Биокор».

Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области поздравило победителей и призеров конкурса. Церемония награждения состоится 12 июня, в День России. В торжественной обстановке руководителям и передовикам предприятий будут вручены свидетельства о занесении в Галерею почёта и славы Пензенской области, а также переходящие кубки за 1 место и дипломы.