«ТНС энерго Пенза» информирует об изменении адресов центров обслуживания клиентов

Фото: Пресс-служба компании

«ТНС энерго Пенза» информирует, что с 5 апреля 2021 года изменились адреса двух центров обслуживания, расположенных в городе Пензе.

Центр обслуживания клиентов, ранее находившийся по адресу: проспект Строителей, 152Б (ТРЦ «Берлин»), перенесен на проспект Строителей, 21Б (ТЦ «Стрелецкий»).

Центр обслуживания клиентов, располагавшийся на улице Московской, 91 (ТЦ «Гостиный двор»), теперь работает по новому адресу: улица Суворова, 71.

Режим работы не изменился: офисы компании открыты для горожан с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг (в пятницу с 9:00 до 17:00), суббота и воскресенье – выходные дни.

«ТНС энерго Пенза» напоминает о том, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности и введенные ранее ограничения. В связи с этим обязательными условиями посещения Центров обслуживания клиентов являются наличие у потребителя средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.