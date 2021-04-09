В Саранске суд вынес приговор трем работникам АО «Железобетон» - по 2 года условно

Ленинский районный суд г. Саранска согласился с доводами государственного обвинителя прокуратуры Республики Мордовия о виновности трех работников АО «Железобетон» в причинении смерти по неосторожности; причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Судом установлено, что 11.10.2017 трое работников данной организации, небрежно относясь к исполнению своих профессиональных обязанностей изготовили лестничный марш, не обладающий необходимыми характеристиками прочности. Впоследствии 13.11.2017 на строительной площадке многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Саранск произошло разрушение лестничного марша на уровне 10-11этажей и его падение. В результате трем работникам ООО «СМУ-1» причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть, одному – телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, приговором от 05.04.2021 указанные работники АО «Железобетон» признаны виновными, каждому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Применение условного осуждения стало возможным ввиду наличия совокупности смягчающих наказание осужденных обстоятельств.

Приговор в законную силу не вступил.