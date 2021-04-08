Реконструкцию улицы 40 лет Октября планируется завершить на три года раньше

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодня уже завершено обустройство инженерных коммуникаций. Сейчас рабочие занимаются монтажом ливневок.

Объект планировалось сдать в 2026 году, но работы ведутся с опережением графика, поэтому завершить их планируется в 2023-м. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Я хочу поблагодарить Президента и Правительство РФ за то, что 93% вложений в данный объект взял на себя федеральный бюджет. Это огромная помощь нашему региону, - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.