Житель Мордовии застрелил пасынка во время охоты

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

7 апреля 35-летний житель Мордовии решил поохотиться на уток рядом с селом Стрелецкая слобода и взял с собой пасынка. Ничего не предвещало беды, но в какой-то момент мужчина выстрелил из своего ружья и попал подростку в бедро. От полученного ранения юноша скончался на месте.

Следственный отдел по городу Рузаевка СУ СК по РМ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. У отчима погибшего парня были изъяты ружье марки «Baikal», гильзы и прочие улики. Назначен ряд экспертиз.

Расследование продолжается.