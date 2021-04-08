Пензенские врачи сделали кесарево сечение беременной женщине с тяжелой формой пневмонии и коронавирусом

Специалисты Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи помогли беременной горожанке. Женщина, готовящаяся стать мамой уже в четвертый раз, на 30-й неделе почувствовала себя плохо и сразу же обратилась к врачам. Медики сразу же диагностировали у пациентки коронавирус и двухстороннюю пневмонию с 90% поражения легких.

- Состояние женщины ухудшалось на глазах, - рассказала заместитель главного врача учреждения Джамиля Курмаева. – Было принято решение делать кесарево сечения. После срочной операции, женщину и ребенка разлучили, чтобы новорожденная не заразилась.

Сегодня пациентке уже ничего не угрожает: она готовится к выписке и совсем скоро увидит свою дочь.

По данным областного минздрава, 214 беременных жительниц Пензенской области заболели коронавирусом в прошлом году. Ни у одной из них ребенок во время родов не заразился.