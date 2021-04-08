В Пензенской области коронавирусом заболели еще 100 жителей

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 100 случаев заболевания коронавируса. Среди новых пациентов есть 11 детей и подростков.

Также вчера стало известно о смерти от коронавируса еще трех пациентов: женщин 1932 и 1938 и мужчины 1938 годов рождения. Все трое имели сопутствующие заболевания.

Помимо этого, накануне были выписаны еще 169 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 42 827 человек. 40 081 пациент выздоровел, 558 скончались.