В Мордовии задержанные ио министра и коммерсанты рассказывают, как расчищали реку

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2019 году между министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия и ООО «АвтоСтрой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ согласно документации составила более 7,4 млн. рублей. В последующем, согласно актам о приемке выполненных работ, указанная сумма в полном объеме была перечислена на счет организации. При этом, как выяснилось, работы по перевозке на полигон грузов I класса (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн. рублей выполнены не были. Похищенными денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, по подозрению в совершении преступлений задержаны двое представителей коммерческой организации и исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возможные соучастники подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается.