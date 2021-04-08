В Пензе с коробками конфет под верхней одеждой мужчина прошел мимо кассы

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участковыми уполномоченными отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе по подозрению в совершении преступления был установлен местный житель 1997 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Позже полицейские установят, что сладостей было похищено на общую сумму более 4 тысяч рублей.

Злоумышленник признался, что совершил кражу, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Конфеты мужчина спрятал под верхней одеждой и прошел мимо кассы. Позже похищенное он продал на одном из рынков по 100 рублей за коробку. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.