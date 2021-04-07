В Мордовии попытка кражи рома и виски закончилась условным сроком

Фото: Мария Ленц

В ночь на 16 января 2021 года в полицию поступило сообщение диспетчера частной охранной организации о краже алкогольной продукции из магазина. Позднее следственно-оперативной группой по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина.

Как выяснилось, после ссоры с сожительницей он отправился в магазин за спиртным. Торговая точка была закрыта. Вдавив створку окна, проник в помещение и похитил с прилавка шесть бутылок рома и две бутылки виски. Услышав шум подъехавшей машины охранной организации, мужчина покинул магазин, а похищенное спиртное спрятал в сугроб. Когда же решил вернуться, чтобы забрать из мини-бара в сугробе алкогольные напитки, по пути к магазину был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину задержанный не отрицает.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно.