В Саранске менеджер банка, судимая за мошенничество, вновь предстанет перед судом

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как установлено в ходе предварительного следствия, в октябре 2019 года, пользуясь доверительными отношениями с коллегами, женщина убедила их сформировать банковские ордера на перечисление и выдачу денежных средств со счета клиента, ссылаясь на якобы имеющиеся между ними родственные связи. Таким образом было похищено 750 тысяч рублей.

Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в крупном размере, завершено.

Свою вину она не отрицала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Следует отметить, что ранее женщина уже была осуждена за совершение аналогичных преступлений.