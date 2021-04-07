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Спорт7 апреля 2021 15:28

В Пензе состоится открытый турнир среди непрофессиональных боксеров

К участию допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний
Анна ЧЕРНАЯ
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24 апреля в пензенском клубе единоборств «Александр Невский» состоится боксерское шоу «Фитбоксер». Участие в нем примут непрофессиональные бойцы, чьи навыки будут оценивать судьи и рефери, прошедшие аккредитацию ФФБ.

10 апреля, за две недели до соревнований, пройдут квалификационные спайринги, в ходе которых участников разобьют на пары для выступления непосредственно во время шоу. Каждый бой будет включать три раунда по две минуты.

Подробнее о шоу можно узнать в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте».