В Пензе состоится открытый турнир среди непрофессиональных боксеров

24 апреля в пензенском клубе единоборств «Александр Невский» состоится боксерское шоу «Фитбоксер». Участие в нем примут непрофессиональные бойцы, чьи навыки будут оценивать судьи и рефери, прошедшие аккредитацию ФФБ.

10 апреля, за две недели до соревнований, пройдут квалификационные спайринги, в ходе которых участников разобьют на пары для выступления непосредственно во время шоу. Каждый бой будет включать три раунда по две минуты.

Подробнее о шоу можно узнать в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте».