В Пензенской области мужчина признался в краже телефона приглашенной в гости женщины

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Знакомый пригласил в гости женщину. Компания из нескольких человек ночью распивала спиртное. Потом женщина ушла домой, где и обнаружила пропажу телефона. Никто из приятелей возвратить телефон не захотел, после чего девушка обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Бековскому району играть в угадайку не стали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили причастного к совершению данного преступления. Им оказался пригласивший гостью хозяин квартиры 1956 года рождения. Мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.