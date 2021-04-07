Несостоявшееся свидание с девушкой в Пензе

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

На сайте «Авито» местный житель 1987 года рождения нашел объявление об оказании интимных услуг. Позвонил по указанному номеру, ему ответила неизвестная девушка, с которой они договорились о встрече. Для оплаты услуги и такси мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины денежные средства в размере 2 880 рублей, что он и сделал. После чего ему на телефон снова позвонила неизвестная и пояснила, что оплата не прошла. Далее гражданин еще несколько раз пробовал перевести через мобильный банк указанную сумму на счет женщины. Воспользовавшись банкоматом, он совершил несколько денежных переводов. После чего обнаружил, что с его счета были списаны деньги на общую сумму более 21 тысячи рублей.

С девушкой встреча так и не состоялась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.