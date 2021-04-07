Пензенская область. После урагана

Пресс-служба правительства Пензенской области

На оказание помощи жителям будет направлено более 1,4 млн рублей. Всего в список включено 99 домовладений. Размер компенсации рассчитывался для каждого собственника индивидуально, исходя из степени понесенных им потерь.

«Град нанес большой ущерб, люди не имеют возможности восстановить строения самостоятельно, необходимо им помочь», - прокомментировал свое решение врио главы субъекта Федерации.

Напомним, что в июле прошлого года выпал град, размеры которого местами достигали 60 мм. В зоне стихии оказались домовладения села Поим и поселка Шарова, а также сельхозугодья. Были выбиты оконные стёкла, пострадали кровли домов, надворные постройки, приусадебные участки, сады и огороды.

Объем общего причиненного ущерба определялся специально организованной комиссией, в состав которой входили представители МЧС, ЖКХ, специалисты поселковой и районной администраций, а также собственники пострадавших подворий.

По поручению Олега Мельниченко выплаты будут произведены оперативно.