В Мордовии из мести мужчина сжег недостроенную баню родного брата

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Шишкеево, обвиняемого в умышленном уничтожении имущества, совершенного путем поджога.

1 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району поступило сообщение о пожаре в селе Шишкеево. В результате произошедшего огнем оказалась уничтожена недостроенная баня, принадлежащая 31-летнему местному жителю. В результате пожарно-технической экспертизы определено, что причиной пожара является возгорание горючих материалов от заноса источника открытого пламени.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили причастного к поджогу. Им оказался родной брат владельца строения. Как стало известно, 1 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый после произошедшего с родственником конфликта решил ему отомстить. Найдя во дворе бутылку с бензином, мужчина зашел в недостроенную баню, облил стены и потолок сруба горючей жидкостью и поджег зажигалкой.

В результате содеянного незавершенный объект строительства оказался полностью уничтожен огнем. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 68 тысяч 922 рубля.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не отрицал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.