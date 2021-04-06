Бывший заведующий гаражом коммерческой организации предстанет перед судом в Мордовии

СУ СК Мордовии завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего гаражом ООО «ЛВЗ «Саранский». По информации следствия с 2019 по 2021 год мужчина помог местной коммерческой организации складской техники, заказав у них их продукцию и обеспечив ее поставки на склады компании, в которой работал. Чтобы выгодный контракт ушел именно к ним, представитель коммерческой организации предложил заведующему 105 тысяч рублей. 25 тысяч обвиняемый в коррупционном преступлении получить не успел, поскольку был задержан сотрудниками МВД по РМ.

Уголовное дело направлено в суд.