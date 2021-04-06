Жители Рузаевки выберут территории для благоустройства в 2022 году

В начале февраля среди рузаевских пользователей социальных сетей был проведен опрос, в ходе которого горожанам предложили назвать территории, которые, на их взгляд, нуждаются в благоустройстве в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Были озвучены следующие варианты: сквер возле ЦК им. Ухтомского, велодром, территория Музея под открытым небом и другие.

26 апреля на единой цифровой платформе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стартует общероссийское голосование за территории благоустройства в каждом городе. Принять участие в нем можно будет до 26 мая.

Глава Рузаевского района Александр Сайгачев отметил большую активность граждан уже на начальном этапе проекта:

- Спасибо всем, кто высказал свое мнение и пожелания. Это помогло внести ясность и четкое понимание того, над какими пространствами необходимо работать в ближайшее время.