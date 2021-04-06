В Пензе вынесен приговор поджигателю автомобиля MERCEDES-BENZ

По делу установлено, что ночью 01.03.2020 на ул. Мира в г. Пензе злоумышленник через забор автостоянки перекинул на автомобиль MERCEDES-BENZ целлофановый пакет с бензином и самодельный факел. Автомобиль загорелся. В результате преступных действий потерпевшему причинен ущерб на сумму более 528 тыс. рублей.

Установить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения и показания его сотрудников, заметивших временное отсутствие мужчины в период ночной рабочей смены.

В ходе расследования злоумышленник пояснил, что поджечь автомобиль его попросил сам владелец, с которым он находился в товарищеских отношениях. Однако последний данные обстоятельства категорически отрицал.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, с учетом позиции государственного обвинителя, наличием малолетнего ребенка на иждивении, отсутствием претензий материального характера со стороны потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.